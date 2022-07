Covid, calano i ricoveri

In lieve diminuzione il numero dei positivi in Campania e in lieve decrescita anche la curva del contagio. Sono 5887 i positivi al covid su 29419 tamponi, il tasso di positività si attesta al 20,10%, un punto percentuale in meno rispetto al giorno precedente.

In diminuzione anche le vittime: cinque i decessi contabilizzati nell'ultimo bollettino, 659 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari covid e nelle terapie sub-intensive. 30 i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto al giorno precedente.

Per il presidente dell'Ordine dei medici Bruno Zuccarelli è fondamentale per tutti coloro che ne hanno bisogno, come i fragili, gli immunodeprssi, i pazienti oncologici, vedere somministrata la quarta dose.