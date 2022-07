Covid, contagi in calo

In diminuzione il numero dei nuovi positivi in Campania, stabile la curva del contagio che è al 19,96%, poco meno del giorno precedente.

Sono 5539 i contagiati dal covid su 27747 tamponi analizzati.

Sette i decessi contabilizzati nell'ultimo bollettino. In lieve discesa anche i ricoveri ospedalieri. 28 i pazienti in terapia intensiva, due in meno del giorno precedente.

Per il presidente dell'Ordine dei Medici Bruno Zuccarelli anche i sanitari, come i fragili, dovranno vedersi somministrata nel più breve tempo possibile la quarta dose per scongiurare con l'avvicinarsi della stagione estiva la carenza dei medici e del personale sanitario negli ospedali.