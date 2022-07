Covid, contagi in calo mentre proseguono le quarte dosi

Nell'ultimo bollettino regionale, il tasso di positività al Covid in Campania si attesta al 21,62%. Oltre 7.100 i tamponi positivi sul totale di 33mila test processati. Intanto prosegue la campagna vaccinale con le quarte dosi che sono state estese a tutti gli over 60. Finora hanno aderito oltre 86mila persone. Per ricevere la somministrazione basta recarsi nei centri vaccinali aperti ad almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo.