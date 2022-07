Covid, continuano i disagi

Sono 12.700 i nuovi positivi in Campania su oltre 45770 tamponi analizzati. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, 684 , stabili le terapie intensive con 29 posti occupati.

“Chi viene in Campania indossi la mascherina al chiuso e all'aperto” dice il governatore De Luca, “qui dobbiamo essere più prudenti che in altre parti di Italia altrimenti avremo problemi a settembre”.

Quarte dosi a partire dai 60 anni, adesione massiccia nella nostra regione. A Napoli riapre il centro vaccinale di Capodimonte.

In alternativa ai centri vaccinali, somministrazioni possibili anche in farmacia, nei distretti sanitari e presso i medici di base.

Per le inoculazioni a domicilio contattare le Asl. Chi risiede nel comune di Napoli può inviare una mail all'indirizzo doseadomicilio@aslnapoli1centro.it