Covid, ecco l'hub di Capodimonte per la quarta dose

Un bollettino quasi in fotocopia con quello del giorno precedente. I nuovi casi, in Campania, sono 12.612. Mentre il tasso di test positivi è al 27,8%. Cresce, tuttavia, il numero di ricoveri in area medica: 50 in più in 24 ore. In lieve diminuzione le terapie intensive, 27. Otto i decessi.

Nel consueto report settimanale, Fondazione Gimbe riporta un aumento dei casi - in Campania - del 18,8%. Il virus continua ad avanzare, dunque. Ma lo fa ad una velocità più contenuta.

Capitolo vaccini. "Per la quarta dose abbiamo un target di mezzo milione di persone" dichiara, dalla Regione, il direttore generale per la tutela della salute, Postiglione. Le somministrazioni agli over 60 procedono spedite. A Napoli, Federfarma si dice pronta a far fronte alle nuove richieste. E alla Fagianeria, a Capodimonte, in due giorni si contano già 600 vaccinazioni.