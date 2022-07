Impennata di ricoveri in Campania. Ancora alti i contagi, incidenza oltre il 30 per cento

Nel bollettino regionale risalta l'ennesima impennata dei ricoveri in degenza Covid: in 24 ore salgono a quota 655, con un aumento di circa il 10 per cento rispetto al giorno precedente. Scendono, invece, i posti occupati nelle terapie intensive, dove attualmente sono seguiti 36 pazienti. In Campania sono 12.814 i nuovi positivi al Coronavirus: poco più del 30% degli oltre 42mila tamponi esaminati. Il tasso di incidenza scende, ma secondo gli esperti c'è un numero elevato di test fai da te che non viene registrato in piattaforma. Ecco perché in questa fase occorre prudenza. (Nel servizio di Andrea Siano, l'intervista realizzata da Vincenzo Perone a Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli)

La Regione è pronta ad ampliare l'assistenza Covid senza interrompere quella di altri settori, riconvertendo posti letto a basso utilizzo. Intanto, le tre Asl partenopee si preparano a riaprire i grandi punti vaccinali in caso di estensione agli over 60 della quarta dose. L'Asl Napoli 1 Centro ha già prorogato l'orario delle vaccinazioni nei distretti e riaperto per due giorni alla settimana la Fagianeria di Capodimonte. Anche l'Asl Napoli 2 valuta la ripresa dei grandi hub: uno a Pozzuoli per l'area flegrea, uno a Giugliano e un altro a Frattamaggiore-Acerra. Stessa strategia per l'Asl Napoli 3 che potrebbe riaprire i siti di Torre del Greco e Castellammare, senza escludere punti per le somministrazioni sulla Penisola Sorrentina e nell'area di Nola.