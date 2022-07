Covid, in Campania oltre undicimila casi

Non si arresta la corsa del Covid. In campania aumentano i casi e sale anche il numero dei pazienti ricoverati in degenza ordinaria. Il tasso di contagio si attesta sul 35 per cento. In base ai dati diffusi dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di crisi regionale sono 11.428 i nuovi positivi, emersi dall'analisi di 32.601 tamponi molecolari e test antigenici. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, tre quelli risalenti ai giorni scorsi e registrati successivamente. Sul fronte ospedaliero cala da 29 a 25 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre passano da 481 a 492 i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria. Invita a tenere alta l'attenzione davanti all'avanzata minacciosa del virus il Presidente della Regione De Luca:''I posti letto riservati a pazienti covid sono già in larga misura occupati e questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano covid per la nostra sanità- ha sottolineato nella sua ultima diretta su Facebook- Dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza e pensare a misure straordinarie in caso di incremento dei contagi».