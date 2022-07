Covid, nuova campagna vaccinale

Stabili i contagi covid mentre in tutta la regione riaprono hub e centri di vaccinazione.

Il bollettino quotidiano segnala una percentuale quasi identica alle 24 ore precedenti: Ventisette, 8 per cento di test positivi rispetto ai 45.345 tamponi analizzati. Aumentano però i posti letto occupati in area medica, sono 734 , 50 in più. In terapia intensiva 27 ricoverati, 2 in più.

5 le persone decedute, altre 3 nei giorni precedenti ma registrate in ritardo.

Intanto è partita la campagna vaccinale per la quarta dose agli ultrasessantenni. A Napoli alla Fagianeria di Capodimonte, in questo fine settimana previsto un aumento delle inoculazioni, che in 2 giorni avevano toccato quota 600.

Per i residenti in Campania basta presentarsi ai distretti o agli hub con la tessera sanitaria, senza prenotazione, i dati degli utenti sono già registrati sulla piattaforma. E' opportuno però verificare orari ed aperture che potrebbero variare. I siti di alcune Asl forniscono informazioni dettagliate.

Proseguono inoltre le vaccinazioni per i fragili over 12 e per chi ha piu' di 80 anni.