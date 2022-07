Covid, sale il tasso di positività. In aumento i ricoveri

I tamponi processati sono più che dimezzati rispetto alla precedente rilevazione, ma l'aumento del tasso di positività e dei ricoveri in degenza ordinaria, con un balzo in avanti di 76 unità, mantiene alta l'attenzione sulla situazione Covid in Campania. In generale, la tendenza degli ultimi giorni era stata di una discesa dei contagi, ma le autorità sanitarie continuano a spingere per le quarte dosi agli over 60. L'Asl Napoli 3 Sud ha previsto 4 open day vaccinali tra Castellammare di Stabia, Sorrento e Nola, ferma restando la possibilità di recarsi senza prenotazione in qualsiasi centro vaccinale aperto a 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo.