Covid, scende il tasso di incidenza in Campania. Anche i ricoveri in calo

Cala il numero dei nuovi positivi al Covid in Campania: sono 9.785 su oltre 41mila tamponi effettuati. Il tasso di incidenza è dunque al 23,61%, oltre tre punti e mezzo in meno rispetto al bollettino precedente. Nei reparti di degenza scendono i ricoveri. Se da un lato c'è un grande afflusso negli ospedali di pazienti covid - al Cotugno, ad esempio, il pronto soccorso è saturo - nelle terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è al 4,5%. Numeri ritenuti gestibili, nonostante i contagi ancora elevati.



"In Campania serve prudenza - dice il presidente della Regione, Vincenzo De Luca - anche se abbiamo il numero più basso di persone decedute per Covid in rapporto alla popolazione". L'invito è ad indossare la mascherina ogni qual volta ci si trova in situazioni di forte assembramento: durante eventi, spettacoli e concerti, ad esempio. Solo così sarà possibile scongiurare problemi in autunno, con l'avvio dell'anno scolastico.



La nuova campagna vaccinale ha fissato l'obiettivo di circa mezzo milione di persone da raggiungere con la quarta dose. Le richieste sono in aumento, anche se una parte degli over 60 sente parlare del pan-omicron per tutte le varianti e quindi aspetta. Ma va detto che notizie certe sulla disponibilità di questo vaccino non ce ne sono. Ad oggi, in Campania sono circa 80.000 le persone che hanno ricevuto il doppio booster, con una media di 2000 inoculazioni al giorno se si includono anche le categorie fragili.