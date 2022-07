Da Scafati la solidarietà per l'Africa

Un ponte di solidarietà, cure mediche e progetti educativi in villaggi del Kenya dove si muore per mancanza di farmaci e strutture sanitarie. Venti anni accompagnati da iniziative di beneficenza, donazione, raccolte da Trame Africane, una onlus di Scafati nata dall'impegno del suo fondatore Pasquale Coppola.

In venti anni sono stati costruiti dispensari sanitari e un intero ospedale con sale operatorie e moderni reparti dalla neonatologia all'oncologia. Realizzato anche un orfanotrofio.

Per festeggiare il ventennale Trame Africane ha organizzato nel Chiostro del Santuario di Pompei una serata di beneficenza alla quale hanno partecipato cantanti e attori, da Peppino Di Capri a molti comici di Made In Sud. Regia di Paolo Caiazzo.

Anche a Napoli al Maschio Angioino in primo piano le iniziative, i sostegni, le tutele e le attività di beneficenza per l'Africa in occasione della celebrazione dei primi dieci dell'istituzione del Consolato della Repubblica del Benin.