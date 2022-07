De Luca attacca Speranza: "Ministero della Salute inesistente"

“Tra il ministero della Salute e la realtà concreta c'è lo stesso rapporto che esiste tra una cartomante e l'astrofisica''. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Se avessimo contato sul ministero avremmo smantellato l'unico presidio rimasto sul territorio, le Usca. E' una cosa sconvolgente - ha proseguito - ma siamo in un Paese in cui le cose concrete, i fatti non esistono''. Nel giorno dell'inaugurazione del ”Laboratorio Sanità 20/30”, focus anche sul decongestionamento dei pronto soccorso, con l'intervista al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi