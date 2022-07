Disabile morto a Capua: si indaga nell'ambito familiare

Ci sarebbe un sospettato per la morte di Petru Montean, 62enne senzatetto romeno, trovato morto venerdì sera a Capua. Un nipote, 40enne anche lui nomade, figlio di una sorella della vittima, si sarebbe reso irreperibile nei momenti immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere. Ancora nessun indagato, secondo gli inquirenti, ma dopo aver ascoltato i familiari le attenzioni degli investigatori si sarebbero concentrate sull'uomo.

Secondo una prima ricostruzione il nipote sarebbe andato a trovare lo zio nella sua abitazione di fortuna negli spogliatoi dell'ex campo sportivo di via Giardini. Vecchi dissapori familiari avrebbero fatto nascere una lite che avrebbe quindi portato a un epilogo violento, con il nipote che avrebbe avuto la meglio sull'anziano, costretto alla sedia a rotelle per problemi di deambulazione conseguenti a un ictus subito lo scorso anno. Il cadavere, ritrovato da un fratello, presentava numerosi segni di percosse con ferite al volto e al capo. Attesa per i risultati dell'autopsia dell'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale di Caserta, che chiariranno se la morte è sopravvenuta per i colpi ricevuti o per motivi naturali.

Indagano i carabinieri della stazione di Capua coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.