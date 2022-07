Disagio sciopero, voli annullati

Settantasette voli cancellati all'aeroporto di Capodichino, 40 in partenza e 37 in arrivo sui 203 previsti in giornata; coinvolti innanzitutto collegamenti con località di vacanza.

Tagli per lo sciopero nazionale proclamato per oggi - dalle 14 alle 18 - da piloti e assistenti di compagnie low cost e dai controllori di volo dell'Enav, la cui astensione lascia fermi anche velivoli di altre compagnie.

I controllori chiedono il rinnovo del contratto scaduto da 3 anni, gli equipaggi delle linee low cost reclamano migliori condizioni di lavoro e la cancellazione dei tagli delle retribuzioni decisi durante la pandemia.

Chi aveva acquistato i biglietti di voli poi annullati è stato avvisato nei giorni scorsi - assicurano le compagnie - e quindi non si è presentato a Capodichino. Centralini intasati e proteste degli utenti che chiedono rimborsi rapidi o nuove prenotazioni a breve.