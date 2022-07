Dodicenne morto in un parco acquatico: indagini in corso

Si terrà la prossima settimana l'autopsia sul corpo del dodicenne, originario di Pompei, morto ieri in un parco acquatico a Battipaglia. Indagini in corso da parte della squadra mobile di Salerno e dal locale commissariato di polizia che hanno posto sotto sequestro le strutture da cui il bambino si è lanciato. Le due ipotesi su cui gli inquirenti stanno lavorando, anche grazie all'ausilio delle riprese della videosorveglianza, sono quelle di un malore improvviso o di un colpo subito dal dodicenne durante la discesa dallo scivolo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino, che dall'analisi del medico legale non presentava segni di sanguinamento o ferite, una volta uscito dall'acqua, intorno alle 11 della mattina, avrebbe detto di sentirsi male, si sarebbe seduto su un lettino e iniziato a vomitare, per poi accasciarsi al suolo privo di sensi.