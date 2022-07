Dodicenne sfregiata, l'ex rischia fino a 14 anni

E' detenuto da ieri nell'Istituto per minorenni dei Colli Aminei a Napoli - in attesa dell'udienza di convalida - il 16enne accusato di aver sfregiato per gelosia la fidanzatina di 12 anni colpendola con una coltellata al viso, l'altra notte nel centro antico della città, a Montesanto.

Il ragazzo e'imparentato con esponenti di quello che fu un potente clan partenopeo dei Quartieri Spagnoli.

Il suo avvocato, Domenico Dello Iacono, anticipa la difesa: “Nessuna intenzione di uccidere, può essere stato un raptus che esclude la premeditazione”.

Nonostante le cure, secondo i medici resteranno in parte i segni dello sfregio, un marchio antico di orrendo dominio maschile verso la fidanzatina che lo aveva lasciato da due settimane.

Il pm contesta al sedicenne il reato, punito con una pena da 8 a 14 anni, per chi provoca deformazione e sfregio permanente del viso. Il ragazzo aveva già beneficiato di un perdono giudiziale per l'uso di coltelli, ha precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e partecipava a un progetto giudiziario di messa in prova frequentando un corso per pizzaioli.

"Mia figlia è ancora sotto choc - ha dichiarato la mamma della ragazzina - voleva solo continuare la sua vita, in tranquillità per questo lo aveva lasciato, lo aveva allontanato bloccandolo anche sui social".