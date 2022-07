Duplice omicidio a Ponticelli: in stato di fermo l'uomo che si è costituito

E' stato sottoposto a fermo il trentasettenne che ieri si è costituito per il duplice omicidio di Carlo Esposito e Antimo Imperatore, uccisi in un appartamento in via Eugenio Montale nel rione Fiat di Ponticelli a Napoli.

L'uomo si è presentato spontaneamente in Procura attribuendosi le responsabilità del duplice omicidio: è ritenuto contiguo al clan camorristico De Micco - De Martino, proprio come una delle due vittime, Esposito.

L'altra vittima, Imperatore, non sarebbe invece da considerarsi un affiliato e si trovava nell'appartamento per svolgere dei lavori.

Si tratta dell'ennesimo fatto di sangue che si è verificato nell'area di Napoli Est.

Intanto è previsto per questa sera il presidio promosso da Libera Campania. Appuntamento alle 18.30 proprio in via Montale.