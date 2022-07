Napoli, sfuma il sogno Dybala

L'accordo nella notte, Paulo Dybala ha fatto la sua scelta: per i prossimi cinque anni giocherà con la Roma, neppure il fascino della Champions e l'idea di giocare nello stadio che porta il nome di Maradona hanno fatto preferire il Napoli all'argentino. Già in Portogallo per unirsi ai compagni, Dybala ha preferito il carisma di Mourinho e il progetto dei Friedkin, oltre naturalmente ai 6 milioni di euro all'anno. In attesa di ridefinire le proprie strategie, che il ds Giuntoli dovrebbe illustrare in conferenza stasera, il Napoli può godersi il talento di Kvaraskelia, subito in gol nell'amichevole di ieri contro il Perugia. Tecnica e velocità per il georgiano, che incassa anche i complimenti di Spalletti. il secondo test stagionale, stavolta contro una squadra di serie b, mostra una squadra in crescita ma con qualche elemento ancora sotto tono. Anguissa segna il 2-0 prima dell'intervallo, per il Perugia segna Melchiorri che approfitta di un errore di Zanoli in area. Tra i più in forma c'è sicuramente Politano, che mette a segno il 3-1 con una splendida azione personale. Bene anche Mario Rui, applaudito dagli 800 tifosi presenti a Dimaro per la giocata maradoniana, pallonetto da metà campo salvato sulla linea dal portiere. Chiude i conti Petagna, che prima si procura il rigore e poi lo trasforma per il definitivo 4-1.