Economia digitale, forum a Napoli

Se si sbloccassero i 2/3 delle domande per l'installazione di produzione di energia da fonti rinnovabili nel Meridione, la dipendenza di gas dell'Italia crollerebbe del 66%. Basta questo dato per far comprendere quanto sia focale il ruolo del Sud per la transizione energetica

La diversificazione delle risorse energetiche è, anche o soprattutto a causa dei più recenti accadimenti globali, una necessità che coinvolge istituzioni regionali, nazionali ed europee che, insieme alle aziende del comparto e alle Università lavorano congiuntamente per accelerare il processo di transizione. Aria, acqua, biogas, ma non solo.