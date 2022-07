Emergenza carceri in Campania

Proteste violente nelle carceri campane, l'ultimo episodio nella casa circondariale di Poggioreale dove un detenuto ha dato fuoco alla sua cella.

Le fiamme si sono estese in tutta la sezione e si è riusciti a mettere in sicurezza 14 detenuti.

Il tutto è avvenuto con un numero fortemente ridotto di agenti per la nota carenza del personale. A Poggioreale il sovraffollamento è diventato una regola: 2200 detenuti rispetto ai 1571 previsti.

Nel servizio l'intervista a Samuele Ciambriello, Garante regionale dei detenuti.