Fermato l'uomo che ha dato fuoco al 36enne di Frattamaggiore

Nicola Liguori, il 36enne dato alle fiamme nella serata di sabato a Frattamaggiore, mentre era in videochiamata con la fidanzata, era riuscito a sussurrarne il nome alla famiglia, prima di perdere i sensi: “Pasquale”, dando così il via alle indagini del locale commissariato di polizia e della Squadra Mobile di Napoli, che nella serata di ieri hanno prima ascoltato e quindi fermato un coetaneo della vittima.

Sarebbe lui ad aver versato il liquido infiammabile e poi con un accendino aver dato fuoco a Liguori e per questo ha ricevuto un provvedimento di fermo indiziario, emesso dalla procura della Repubblica di Napoli Nord, con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione. Dopo l'interrogatorio è stato condotto nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo gli inquirenti il movente sarebbe riconducibile al presunto furto di uno scooter che l'aggressore avrebbe inteso vendicare attuando l'insano gesto.

Liguori al momento è in condizioni stabili, in prognosi riservata, intubato e sedato presso la Rianimazione del Policlinico di Bari e i chirurghi plastici del reparto Grandi Ustionati lo stanno sottoponendo ai trattamenti per ridurre le ustioni intermedie e profonde, riportate tra il 40 e il 50 per cento del corpo.