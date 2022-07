Giffoni, ecco i vincitori

Maratona di dieci giorni di proiezioni e i giovani giurati del festival di Giffoni hanno decretato i film vincitori della 52ma edizione.

Nella categoria riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni vince il film di animazione "Giuseppe" che racconta la storia di un piccolo riccio che sfida la sua natura e invece di andare in letargo si gode per la prima volta la stagione invernale.

Nella sezione +6 il più votato è stato invece un film finlandese che vede protagonista un bambino di dieci anni che grazie ai superpoteri acquisiti da un farmacista aiuterà la sua comunità a combattere i criminali.

È invece il film spagnolo "Full of Grace" ad aggiudicarsi la vittoria nella sezione +10: la storia è quella di Martina, una piccola orfanella che troverà amore e famiglia grazie all'amicizia.

Nella sezione +13 vince il film francese "La traviata" che racconta la storia di un ragazzino oppresso da una situazione familiare difficile.

Nella sezione +16 vince una pellicola cilena che narra la storia di due fratelli detenuti in un carcere minorile che anelano la libertà.

Infine nella sezione +18 il premio va a "Stay awake", film americano che racconta la storia di due adolescenti e la loro madre affetta da depressione.