Giffoni Film Festival, il giorno di Gary Oldman

È il gran giorno di Gary Oldman al Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana. L'attore londinese arriverà oggi pomeriggio e incontrerà i giovani giurati e in serata riceverà il premio François Truffaut 2022, il riconoscimento più prestigioso del festival.

Oldman, 64 anni e una carriera strepitosa in cui è stato Serious Black in Harry Potter, James Gordon nella trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche Winston Churchill, ruolo per il quale si è aggiudicato l'Oscar nel 2018, è la punta di diamante di questa 52ma edizione del festival di Giffoni.

Ma oggi sono previsti anche altri importanti appuntamenti con l'arrivo di Gabriele Mainetti e del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.

A Giffoni si parla anche di giovani e innovazione con un incontro tra tutti gli incubatori di start-up della Regione Campania.

Nel servizio l'intervista a Valeria Fascione, assessore all'Innovazione della Regione Campania.