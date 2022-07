Grazzanise, cambio al vertice

All'aeroporto militare di Grazzanise, unica pista italiana in terra battuta per esercitazioni d'atterraggio in aree di guerra, il cambio al vertice del 9° Stormo Operazioni Speciali dell'Aeronautica Militare mette in mostra i nuovi elicotteri per il trasporto di incursori, le teste di cuoio in grado di intervenire nelle aree di crisi nazionali e internazionali: dalla liberazione di ostaggi italiani ai soccorsi in caso di pericoli e calamità.

Il colonnello Massimo Luigi Valente subentra al colonnello Andrea Nanni in uno scalo in cui operano le forze della NATO: da qui decollano gli elicotteri per operazioni ad alto rischio.