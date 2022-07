I bottari di Macerata Campania puntano al riconoscimento Unesco

La tradizione che si rinnova a Macerata Campania e che coinvolge migliaia di persone. Il riecheggiare di antichi suoni provenienti dalle botti, accompagnati da canzoni popolari per una festa che affonda le proprie radici nel tredicesimo secolo.

Una festa in onore di Sant'Antonio Abate, caratterizzata dalle cosiddette "Battuglie di pastellessa", ovvero carri di Sant'Antuono con sopra i bottari che diffondono le loro sonorità.

Dopo due anni di stop causa pandemia, i carri sono ritornati a sfilare per le strade di Macerata Campania.

Ora il progetto è il riconoscimento da parte dell'Unesco.