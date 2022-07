I luoghi del cuore Fai in Campania

Si può votare online fino al 15 dicembre per i luoghi del cuore Fai. Per la Campania primo posto provvisorio per quello che rimane della Stazione Bayard della linea ferroviaria Napoli Portici. Più in basso nella classifica l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo più importante per dimensioni mai realizzato dai Romani, in grado di ospitare fino a 40mila spettatori.



Nella graduatoria campana figurano anche il Castello Ducale di Marigliano, la Madonna Immacolata del Tesoro di San Matteo nel Duomo di Salerno e la Grotta della Sibilla a Pozzuoli.