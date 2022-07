Il calcio visto da Matarrese

Il mondo della giustizia accoglie un dibattito sul calcio di ieri e di oggi in occasione della presentazione del libro del patriarca del football italiano Antonio Matarrese, promossa dall'Ordine degli Avvocati di Napoli.

"E adesso parlo io": il titolo del volume è un manifesto di quella che non è solo un'autobiografia, ma il racconto di una vita in cui si intrecciano calcio e politica.

Anni di ruoli dirigenziali: presidente prima della Lega Calcio e poi della FIGC. Poi vicepresidente di FIFA e UEFA. I mondiali del '90 e del '94 con la maledizione dei rigori.

Un calcio che in questi anni è cambiato, che oggi è troppo diviso e frammentato tra interessi che, secondo lo storico dirigente, rendono instabili istituzioni come Lega e Federcalcio.

Sul calcio di oggi, troppo incentrato sul mercato, glissa un altro storico esponente del pallone di una volta, quel Corrado Ferlaino che ha fatto la storia del Napoli.

Nel servizio le interviste ad Antonio Matarrese e Corrado Ferlaino