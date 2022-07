Il castello di Rocca Cilento ritrova il suo splendore

Una storia antica per un castello che è uno dei più grandi in Italia. Si tratta del Castello di Rocca Cilento, una frazione del comune di Lustra, appartenuto alla famiglia Sanseverino. Nel 2016 la struttura è stata acquistata dall'imprenditore Stefano Sgueglia e, dopo importanti interventi di recupero, è stata restituita ai turisti e ai visitatori di passaggio sull'antica via tra Paestum e Velia.



Nel servizio intervengono l'imprenditore Stefano Sgueglia e il sindaco di Lustra Luigi Guerra.