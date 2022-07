Il Mezzogiorno generatore di energia per l'Italia e l'Europa

Transizione energetica e fonti alternative per ridurre la dipendenza da gas

Nell'aula magna “Leopoldo Massimilla” della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli l'incontro “Il ruolo del Mezzogiorno e dell'ingegneria elettrica nell'ambito della diversificazione energetica alla luce dei finanziamenti comunitari”. Appuntamento che mette allo stesso tavolo il mondo accademico, le imprese e le istituzioni per discutere di come i fondi del PNRR possano sviluppare strategie di diversificazione energetica. In tal senso il Sud potrebbe essere il principale generatore di energia del Paese grazie allo sviluppo delle fonti alternative.

Nel servizio le voci di Santolo Meo, coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica dell'Università Federico II; Emanuela Rossini, vicepresidente della XIV Commissione Politiche UE alla Camera dei Deputati; il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi; Valeria Fascione assessore alla Ricerca Innovazione e Startuo della Regione Campania.