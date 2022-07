Il ministro Orlando a Napoli: "Indebolire il governo ha impatto su agenda sociale"

La crisi del governo Draghi irrompe alla Festa napoletana dell'Unità - che si chiuderà stasera con un dibattito sulla Regione con De Luca - con la visita del ministro del Lavoro Andrea Orlando, che ha sottolineato la necessità della continuazione dell'azione del governo anche per quello che riguarda i temi del lavoro.

Cordoglio nel mondo politico ma non solo per la scomparsa della vicesindaca di Napoli Mia Filippone i cui funerali si sono svolti questa mattina alla presenza del sindaco Manfredi e di quanti hanno avuto modo di apprezzare il suo impegno per gli altri.