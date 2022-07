Il Napoli saluta Koulibaly e prepara l'amichevole con il Perugia

Con l'annuncio da parte del Chelsea e i post sui social da parte del Napoli e del calciatore si chiude definitivamente, dopo otto anni, l'avventura di Kalidou Koulibaly in azzurro.

Un saluto commovente quello del calciatore alla città che definisce "Terra mia".

Si riapre dunque la corsa alla sostituzione del difensore senegalese: in pole position c'è sempre Kim, il sudcoreano che piace anche al Rennes, ma il Napoli sta lavorando anche per l'argentino Senesi.

Nel frattempo a Dimaro una vera e propria invasione in questo fine settimana: file lunghe davanti ai tornelli per l'accesso all'impianto per seguire gli allenamenti della squadra. Tutto pieno anche nei parcheggi della zona e pieno sarà anche lo stadio domani per la seconda amichevole stagionale, quella contro il Perugia.

Amichevole per la quale era nata un po' di preoccupazione per un'allerta da parte della Questura di Trento sul fronte dell'ordine pubblico; in realtà al momento i cento biglietti a disposizione dei tifosi del Perugia non sono ancora stati venduti. A preoccupare è la rivalità tra le due tifoserie e la possibilità che ci possano essere degli scontri in occasione della partita prevista per domani alle 18.