Il patto per l'export al servizio dei territori

Nella sua prima uscita pubblica dopo la caduta del governo il ministro Luigi Di Maio arriva in Campania per rimodulare il patto per l'export lanciato due anni fa in piena pandemia.

Di politica interna il ministro ne aveva parlato al suo arrivo al centro congressi di Nola auspicando per le prossime elezioni un raggruppamento di unità nazionale che attui l'agenda Draghi. Poi la firma di un protocollo di intesa tra Ministero degli Affari Esteri e Regione Campania, Agenzia ICE e consorzi per le aree di sviluppo industriale della regione per il coordinamento degli interventi finalizzati alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione dei consorzi industriali della regione.