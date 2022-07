Il ponte potrebbe cedere: disagi tra i residenti

Chiuso a Capua per rischi strutturali il Ponte Romano sul Fiume Volturno, unica via di collegamento tra la parte nord e quella sud della città. La decisione del sindaco Adolfo Villani su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale. A Capua da tre anni è chiuso anche il Ponte Nuovo per decisione della Magistratura. "La città è spaccata in due, questa è una emergenza vera - dice Villani su facebook - lo Stato ci aiuti subito".