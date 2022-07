Baia Domizia sold out

Non c'è quasi nessuno per strada alle tre del pomeriggio a Baia Domizia, ma non perché non ci siano turisti, anzi: le presenze di questa estate 2022 sono 80mila e le spiagge sono letteralmente prese d'assalto. Alberghi tutti esauriti, la stessa cosa per le case vacanze e i bed & breakfast.

L'amministrazione di Cellole, nel cui comprensorio ricade Baia Domizia, punta su un turismo di qualità, un turismo verde, su un turismo spettacolo e cultura.