Incendi, volontari in campo

Associazioni in campo sul Vesuvio per riforestare le aree verdi distrutte dagli incendi di cinque anni fa. Volontari formati dalla Protezione civile regionale e impegnati in tutta la Campania contro i roghi. Già centinaia gli incendi dall'inizio dell'estate.

Interviste a Silvano Somma, associazione Primaurora e a Claudia Campobasso, dirigente Protezione civile regionale