Inchiesta Stazione Afragola, nessun rinvio a giudizio

I reati contestati agli indagati, a vario titolo, erano falsità ideologica, frode in pubbliche forniture, mancato collaudo e omessa bonifica. Quando nel 2017 fu posto sotto sequestro il parcheggio davanti alla stazione di Afragola dell'Alta Velocità, a pochi giorni dalla sua inaugurazione, le ipotesi investigative erano gravissime. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ipotizzava che là sotto ci fossero rifiuti pericolosi nascosti. Non solo: non tutti i collaudi sarebbero stati effettuati e diverse sarebbero state le pressioni per far aprire quella stazione progettata diversi anni prima dall'archistar Zaha Hadid.

Cinque anni dopo il GUP del Tribunale di Napoli Nord, Simone Farina, ha ritenuto che nulla di tutto quello fosse vero e ha respinto tutte le richieste di rinvio a giudizio. Non luogo a procedere per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Non ci sarà dunque processo per l'ex sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo, per Roberto Paragone, capo della sezione investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Napoli e per gli altri sei indagati. Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati del collegio difensivo. Nessuna reazione, la momento, da parte della Procura di Napoli Nord, che ora ha la possibilità di ricorrere per Cassazione.