Inquinamento: promossi i bacini idrici campani

I laghi in Campania godono di buona salute. Non sono ancora balneabili, ma secondo i dati della Goletta dei Laghi di Legambiente i valori di contaminazione sono entro la norma. L'associazione ambientalista porta avanti la sua campagna di analisi delle acque non solo delle coste ma anche dei bacini idrici e dei fiumi. L'obiettivo è di sensibilizzare enti e istituzioni sulla necessità di salvaguardia e tutela delle risorse.

Il Lago Patria, insieme al Fusaro, Matese e d'Averno è uno dei quattro presi in considerazione da Legambiente e quello che, per caratteristiche, presenta maggiori esigenze di tutela. Tra gli scarichi delle abitazioni, il filtraggio delle acqua e il cuneo salino che ne minaccia la biodiversità.

Nel servizio le voci di Francesco Esposito dell'ufficio scientifico di Legambiente; Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Anna Savarese, vicesindaco Giugliano; Giovanni Sabatino, presidente Ente Bacino Foce Volturno.