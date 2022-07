Intimidazioni ai sindaci: Napoli è la prima provincia in Italia

Nel primo semestre del 2022 sono 40 le intimidazioni subite dai primi cittadini e dagli amministratori locali campani. La provincia di Napoli è quella, in Italia, in cui il fenomeno ha più impatto con un incremento, in un solo anno, di oltre il 30%. Sono i dati raccolti attraverso le Prefetture e diffusi dal Ministero dell'interno sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che, sebbene presentino una diminuzione di circa 18 punti percentuali su scala nazionale, in Campania sono praticamente invariati rispetto al primo semestre del 2021, quando alla fine dell'anno la Regione si attestò come quella con la maggiore incidenza in tutta Italia, mentre nella città metropolitana di Napoli sono persino aumentati, passando da 20 a 26, in una progressione ascendente che dura da circa 4 anni. Oltre la metà delle minacce sono rivolte ai sindaci, ma ad aver subito intimidazioni sono anche consiglieri comunali, assessori, commissari. Spari contro portoni e strutture comunali, auto incendiate o parzialmente danneggiate, lettere minatorie con proiettili, minacce via social, queste ultime però, in calo. Dall'analisi del Viminale emerge che il metodo più usato sia quello del danneggiamento di beni pubblici o privati, in aumento del 7%.