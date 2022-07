La denuncia di istituzioni civili e religiose contro la terra dei fuochi

Sono una trentina i sindaci del napoletano e del casertano che insieme ai i comitati civici e alla Curia di Aversa hanno depositato nelle mani della procuratrice capo del tribunale di Napoli Nord, un esposto-denuncia per chiedere indagini sugli incendi di rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi.

"Un mercato illegale dello smaltimento", scrivono gli estensori della denuncia, ipotizzando che i roghi d'immondizia abbiano alle spalle un collaudato sistema criminale in quella purtroppo nota come terra dei fuochi.



Nel servizio interviene Angelo Spinillo, vescovo di Caserta.