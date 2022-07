La Partita del Sorriso per la pace in Ucraina

In campo per la solidarietà

Da una parte del campo attori e personaggi del mondo dello spettacolo, dall'altra una squadra di imprenditori campani. Al centro la solidarietà e la voglia di pace che anche dopo mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina non scompaiono. Nello stadio Liguori di Torre del Greco la partita del sorriso, evento ideato e organizzato da Ciro Torlo, presidente dell'associazione "Union" e sostenuta Antonio Colantonio, presidente della Turris è servita a raccogliere fondi per i corridoi umanitari e per la spedizione di materiale sanitario e generi alimentari alle popolazioni che vivono sotto le bombe. Tra i promotori dell'iniziativa l'attore Francesco Cicchella. In campo importanti nomi dello sport come l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò e l'ex pugile Patrizio Oliva.