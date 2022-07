La protesta dei tassisti: occupata Piazza del Plebiscito

Nuova protesta da parte dei tassisti: oltre 500 autovetture oggi hanno occupato Piazza del Plebiscito a Napoli, sostando nell'area pedonale tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola.

L'assemblea spontanea ha provocato considerevoli disagi in tutta la città, soprattutto nei principali scali turistici.

Si tratta di una nuova forma di protesta da parte degli operatori, che già nei giorni scorsi avevano scioperato più volte contro le misure previste dal ddl concorrenza.

Ad aggravare la situazione, secondo i tassisti, le rivelazioni dei cosiddetti Uber Files, l'inchiesta giornalistica che ha rivelato come la società di trasporto automobilistico privato avrebbe fatto pressioni sui governi europei per provare a ottenere l'appoggio di politici di spicco e riformare il settore dei taxi in Europa.

Nella giornata di oggi una delegazione di tassisti sarà ricevuta da alcuni parlamentari della Lega. A quel punto si capirà se e in che forme continuerà la protesta.