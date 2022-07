La tragedia di Capri: muore annegato a 20 anni

Tragedia a Capri dove un 20enne di Taranto è annegato questa mattina mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia di Marina Grande.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in vacanza con la famiglia. Raggiunta la spiaggia si sarebbe tuffato ma poi non sarebbe più uscito dall'acqua. Un bagnante impegnato in un'immersione avrebbe notato il ragazzo privo di conoscenza e lo avrebbe riportato a riva.

Immediati i soccorsi da parte del personale del 118 e della Guardia Costiera.

Dopo vari tentativi di rianimazione sul posto il trasferimento all'Ospedale Capilupi dove i sanitari hanno constatato il decesso.

Il magistrato ha deciso il trasferimento della salma a Napoli per l'autopsia che stabilirà le cause precise della morte.

Sempre sull'isola intanto continuano le ricerche via terra di un cittadino statunitense di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio. Il turista sarebbe sceso con un tender da uno yacht. Da allora non si hanno più sue notizie.