Le catacombe, meta turistica per sfuggire al caldo

Per chi vuole rimanere in città e cerca una meta culturale per sfuggire al caldo, le Catacombe di Napoli sono il posto giusto. Pienone negli ultimi giorni nel sito turistico sotterraneo che ha visto tornare il volume dei visitatori ai livelli pre-pandemia, addirittura con un incremento del 20% rispetto al 2019.



Nel servizio intervengono: Enzo Porzio e Miriam Cuomo dell'Associazione “La Paranza", Claudia Biancardi e Federica Fonisto dell'Associazione “Respiriamo Arte”.