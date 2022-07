Le Spighe Verdi per i comuni virtuosi

Sono 5 i comuni in Campania che hanno ricevuto il riconoscimento Spighe Verdi 2022 per i Comuni rurali, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, la stessa organizzazione che rilascia le Bandiere Blu per le località costiere, pensato per guidare i comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che faccia bene all'ambiente e alla qualità della vita.

Sono Massa Lubrense in provincia di Napoli, e Positano, Agropoli, Ascea e Capaccio-Paestum in provincia di Salerno. A essere valorizzato dal marchio è il lavoro svolto dalle Amministrazioni Comunali e dalla partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole.

Tra gli indicatori presi in considerazione per l'assegnazione della Spiga Verde 2022 vi sono la presenza di produzioni agricole tipiche nel territorio; la sostenibilità e l'innovazione in agricoltura; la qualità dell'offerta turistica; l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata e la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio.

Rispetto allo scorso anno, la Campania guadagna una spiga verde in più, Ascea, passando da 4 a 5 comuni virtuosi.