Le telecamere per i bimbi prematuri

Il più piccolo pesa 500 grammi, ha 23 settimane. Nella terapia intensiva neonatale del Pineta Grande Hospital di Castelvolturno, in provincia di Caserta, per bimbi prematuri con grandi patologie le terapie possono protrarsi per mesi.

E così le telecamere permettono ai genitori talvolta lontani l'osservazione da remoto.

Le immagini sono trasmesse su un circuito protetto.