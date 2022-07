L'industria del pomodoro tra rincari e mancanza di manodopera

È partita con anticipo per via della maturazione precoce del pomodoro la campagna di trasformazione dell' "oro rosso" che quest'anno, come denunciato dall'Anicav, l'associazione degli industriali conservieri, deve fare i conti con alcune difficoltà come la mancanza di manodopera, l'aumento di alcune materie prime come l'alluminio utilizzato per i barattoli, e poi fronteggiare il tentativo di speculazione sul costo del pomodoro.