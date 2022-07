L'Ischia Global Fest compie vent'anni

Dal 10 al 17 giugno le strade di Ischia s'illuminano delle stelle del cinema e dello spettacolo per l'Ischia Global Fest, la rassegna ideata da Pascal Vicedomini e che per il suo 20esimo anno di vita porta sull'isola alcuni dei protagonisti dello showbusiness internazionale. Il regista irlandese Joe Sheridan presidente della kermesse, insieme al presidente onorario Tony Renis. Attesa per il 16 luglio quando arriverà a Ischia Andrew Garfield, tra gli Spiderman più amati.