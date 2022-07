Lo sport come motore della ripartenza socio-economica

Gli obiettivi sono prefissati già nel nome dell'associazione: Unione italiana sport per tutti. E così la Uisp torna a proporre a soggetti pubblici e privati la creazione di una rete per raggiungere attraverso l'attività fisica gli obiettivi dell'Agenda 2030. Secondo i promotori dell'iniziativa nazionale, che si sviluppa in 15 regioni e 26 città, il ruolo dello sport deve essere valorizzato nel processo di ripresa socio-economica post pandemia.

Nel caso specifico della Campania, tra gli obiettivi c'è il contrasto alla sedentarietà perché ancora troppo alto il tasso di obesità infantile.

Nel servizio l'intervista ad Antonio Marciano, presidente Uisp Campania