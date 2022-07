Lotta alla dispersione idrica

La crisi idrica delle ultime settimane ha creato forti disagi ai cittadini e agli agricoltori.

Il clima sta cambiando, l'acqua costituisce una risorsa preziosa e sono necessari interventi di ammodernamento alle reti idriche. Troppo vecchie quelle della Campania, dove metà dell'acqua che scorre nelle tubature viene dispersa.

Sono diverse le direttrici su cui ci si sta muovendo. La Regione Campania ha dato il via ad un piano strategico per interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia delle risorse idriche. Un fondo finanzierà le progettazioni delle prime opere da realizzare.

Sono 50 invece i milioni di euro previsti dal programma React EU per gli investimenti in 22 comuni del Distretto Sarnese Vesuviano per risanare le reti e contrastare la dispersione idrica. I lavori partiranno dopo l'estate e dovranno concludersi entro la fine del 2023.

A descrivere l'iniziativa, nel servizio le interviste a Luca Mascolo, presidente Ente Idrico Campano, e all'amministratore delegato di Gori Vittorio Cuciniello.

A Casalbuono, nel Vallo di Diano, sorgerà una diga da circa 10 milioni di metri cubi di acqua che favorirà l'irrigazione dei terreni agricoli. Il finanziamento previsto è di due milioni di euro. L'opera risponde alle caratteristiche del "Piano invasi" lanciato da Anbi e Coldiretti in tutta Italia per rendere i territori resistenti al cambiamento climatico in atto.