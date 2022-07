Napoli, intesa contro l'evasione fiscale

La lotta all'evasione e all'elusione fiscale per il comune di Napoli rimane una priorità per cercare di risanare i conti. È per questo che si è firmato un protocollo d'intesa tra Palazzo San Giacomo, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La collaborazione tra i tre enti consentirà innanzitutto uno scambio di dati per individuare le anomalie e procedere ai controlli.

Il lavoro coordinato dei tecnici del Comune, dei funzionari dell'Agenzia e delle Fiamme Gialle servirà anche a rilevare eventuali spostamenti di residenza di cittadini all'estero per sfuggire al pagamento delle tasse, oltre che incongruenze ad esempio sui dati catastali per evadere Imu e Tari, le tasse sulla casa e sui rifiuti. Si sfrutteranno quindi l'aggiornamento delle banche dati e nuove tecniche di verifica, soprattutto sugli immobili, per stanare gli evasori.

Nel servizio intervengono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini e il comandante regionale della Finanza Giancarlo Trotta.